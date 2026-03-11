Bam Adebayo hace historia: 83 puntos para superar la marca de Kobe Bryant

Suscríbete a nuestros canales

Solo diez jugadores en toda la historia de la NBA habían logrado alcanzar la barrera de los 70 puntos en un partido. Hasta hoy, solo Wilt Chamberlain y Kobe Bryant habían cruzado la frontera de los 80. Esa lista de élite sumó un nuevo integrante este martes por la noche: Bam Adebayo.

En una de las exhibiciones ofensivas más impactantes que se recuerden, el pívot del Miami Heat destrozó a los Washington Wizards con 83 puntos, liderando la victoria de su equipo 150-129. Con esta cifra, Adebayo superó los 81 puntos de Kobe Bryant para establecer la segunda mayor anotación individual en la historia de la liga.

Una estrategia volcada al récord

Lo ocurrido en el último cuarto rozó lo surrealista. Con la victoria ya asegurada, el Miami Heat se dedicó exclusivamente a alimentar la estadística de su estrella. El equipo llegó a cometer faltas intencionales para detener el reloj y recuperar el balón, e incluso fallaron tiros libres a propósito para generar rebotes ofensivos que le dieran a Adebayo más oportunidades de lanzar al aro.

La explosión fue inesperada: Adebayo llegó al encuentro promediando 18.9 puntos por partido y siendo reconocido principalmente por su impacto defensivo. Su máximo de carrera previo era de 41 puntos, una cifra que pulverizó antes de que terminara la primera mitad.

El desglose de una noche de videojuego

Adebayo mostró un dominio absoluto desde el salto inicial. Así se gestó su hazaña cuarto por cuarto:

Primer cuarto: 31 puntos (récord personal para un periodo).

Al descanso: 43 puntos.

Tercer cuarto: Sumó 19 puntos más para llegar a los 62.

Final del partido: Cerró con los históricos 83 puntos.

La hoja de servicios de Adebayo terminó con 83 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 bloqueos. Aunque su eficiencia desde el triple fue discreta (7 de 22), su agresividad para atacar el aro lo llevó a lanzar 43 tiros de campo y unos asombrosos 43 tiros libres, de los cuales encestó 36.

El nuevo Olimpo de la NBA

La defensa de los Wizards, un equipo que parece estar más enfocado en el sorteo del Draft (tanking) que en la competición actual, no encontró respuesta alguna. Tras esta actuación, la lista de los máximos anotadores en un solo partido ha sido reescrita:

100 puntos: Wilt Chamberlain (2 de marzo de 1962)

83 puntos: Bam Adebayo (10 de marzo de 2026)

81 puntos: Kobe Bryant (22 de enero de 2006)

78 puntos: Wilt Chamberlain (8 de diciembre de 1961 - 3 OT)

73 puntos: Luka Doncic (26 de enero de 2024) y David Thompson (9 de abril de 1978)

Adebayo, quien recientemente ha sido noticia por su liderazgo en Miami, inscribe así su nombre en los libros de oro del baloncesto mundial en una fecha que será recordada por décadas.