¡Cuidado con este “As” de Joseph Jr.!: Skippylongstocking va por su cuarta participación en la Pegasus World Cup Invitational (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Máxima emoción y adrenalina se vivirá este sábado 24 de enero con la disputa de la décima edición de la Copa Mundial de la Pegasus. Se realizarán siete pruebas de grado en las que se repartirán más de cinco millones de dólares; tres de ellas fueron reservadas para la Pegasus World Cup Invitational (G1), con la participación de 12 ejemplares maduros que buscan un puesto seguro para la Breeders’ Cup Classic G1.

Skippylongstocking es el “as” debajo de la manga del entrenador líder de la Florida, Saffie Joseph Jr., quien además inscribió al campeón defensor White Abarrio, que podría convertirse en el primer ejemplar en ganar dos veces este importante evento que llega a una década de ganadores.

Gulfstream Park: Skippylongstocking por la sorpresa en la Pegasus World Cup G1

Skippylongstocking es un macho de siete años, hijo de Exaggerator, que va por su cuarta participación en la Pegasus World Cup Invitational G1 por $3,000,000 en distancia de 1.800 metros en pista de arena.

En su primera participación 2023, arribó séptimo de Art Collector. Luego no finalizó en la edición ganada por National Treasure y el pasado año arribó tercero de White Abarrio. Skippylongstocking, viene de ganar en gran performance el Harlan's Holiday Stakes (G3), el pasado mes de diciembre en Gulfstream Park.

El nieto de War Chant, llega a este evento con 12 victorias en 35 presentaciones con ganancias de $3,775,250 para sus conexiones. Luego de su victoria el pasado 20 de diciembre, tiene tres ejercicios consecutivos en Palm Meadows Training Center, a saber:

2 de enero: 600 en 39 calificado 19/23

9 de enero: 1.000 en 1:02.65 calificado 5/9

16 de enero: 800 en 48.20 calificado 6/45