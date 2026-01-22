¡Luce como lo más fijo del sábado!: Regresa una doble ganadora de Grado 1 en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Sam Houston Park, celebra el día más importante de su calendario hípico con la disputa de cinco carreras stakes, entre ellos el Houston Ladies Classic Stakes (G3) valorada en $300,000 en distancia de 1.700 metros en pista de arena para yeguas mayores.

Esta prueba fue reservada para la undécima de una cartelera de doce, marcada para iniciar a las 7:53 p.m., hora venezolana, que atrajo ocho yeguas maduras entre ellas a las dos veces ganador de prueba Grado 1, La Cara, que regresa luego de un corto paro. La hija de Street Sense, llevará la monta de Cristian Torres y la preparación de Mark Casse.

Sam Houston Park: La Cara regresa lista para el triunfo

Sam Houston Race Park en su día más importante del año hípico reservó para la undécima carrera de la jornada de este sábado 24 de enero, la Houston Ladies Classic Stakes (G3), en la cual la yegua de cuatro años, La Cara, hija de Street Sense, hará su debut en la presente temporada.

La Cara, criada por Tracy Farmer y ganadora de dos carreras de Grado 1, y entrenada por el doble miembro del Salón de la Fama Mark Casse, luego de un descanso a finales de 2025 tras marcar el ritmo en el Cotillion Stakes (G1) del 20 de septiembre y decaer para terminar en quinto lugar.

También regresa de un descanso la ganadora de dos stakes, Take Charge Milady. Para el entrenador Kenny McPeek y los propietarios James Ball, Magdalena Racing y Kenneth Rhodes. Otra potra hija de Take Charge Indy, su última vez fue en cuarto lugar en el Coaching Club American Oaks (G1) en julio.

Houston Ladies Classic Stakes (G3) / 1.700 metros / $300,000 / 7:53 pm. (Vzla)