A un paso de la historia: Irad Ortiz Jr. busca su sexto premio eclipse como jockey del año

El jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. se establece como el gran favorito y finalista al prestigioso Premio Eclipse como Jockey Destacado de Norteamérica. El excepcional desempeño de Ortiz Jr. en 2025 incluye el establecimiento de un nuevo récord de ganancias en una sola temporada, el cual corona una extensa lista de logros que lo postulan para su sexto galardón.

Ortiz Jr. no solo lideró a todos sus compañeros en victorias con 351 triunfos en 1.621 monturas, sino que también se ubicó en el segundo lugar en victorias de clásicos de Grado, al conseguir 36 triunfos en este tipo de pruebas, con al menos una victoria de Grado cada mes de 2025. El jockey también sumó títulos de equitación en hipódromos icónicos como Saratoga, Churchill Downs y Keeneland.

Récord Histórico de Ganancias: Estados Unidos

El éxito constante en el año ayudó a que el jinete alcanzara la cifra total de $40,497,847 en ganancias. El récord de una sola temporada que Ortiz había establecido en 2023 se superó a principios de diciembre de 2025, cuando alcanzó la marca de $39,200,190. A partir de allí, Ortiz continuó acumulando ganancias para cerrar 2025 con una cifra sin precedentes que superó los 40 millones de dólares.

“Significa mucho. Significa que tuvimos un gran año”, comentó Ortiz al respecto de su logro histórico.

Triunfos Clave y Breeders’ Cup

El nativo de Puerto Rico, de 32 años, demostró su maestría en las grandes citas. Ortiz ganó tres carreras de campeonato de velocidad durante la Copa Breeders’:

$2 millones Cygames Breeders’ Cup Sprint con Bentornato

$1 millón Prevagen Breeders’ Cup Turf Sprint con Shisospicy

$1 millón Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint con Cy Fair

Entre sus otras ricas victorias de la temporada se incluye el Pegasus World Cup Invitational de $3 millones con White Abarrio. Estas carreras se ubicaron entre sus nueve victorias de Grado 1 en 2025.

Otros triunfos importantes de Grado 1 abarcaron el Stephen Foster y Churchill Downs Stakes presentados por Ford con Mindframe, el Gamely con Be Your Best, el Cotillón con Clicquot, y el Coolmore Turf Mile con Retórica.

Ortiz Jr. ya ganó previamente el Premio Eclipse en 2018, 2019, 2020, 2022 y 2023. De conseguir este nuevo galardón, Irad Ortiz Jr. reafirma su estatus como uno de los jinetes más dominantes de la historia reciente de la hípica norteamericana.