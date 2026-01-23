Eclipse Awards: Godolphin extiende su récord como criador y propietario en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El Sheik Mohammed Al Maktoum, dueño de la chaquetilla y gorra azul, registró nueva marca en premios logrados en los Eclipse Awards, galardón de mayor representación que se entrega en Estados Unidos en la industria hípica. Dicho premio que marca a los mejores de cada temporada, recae de nuevo en Godolphin.

Récord: Propietario – criador

El Godolphin de Sheikh Al Maktoum hizo historia en el Eclipse Award al capturar su quinto título doble consecutivo como propietario y criador destacado. Ningún otro individuo u organización ha obtenido tantos títulos duales consecutivos desde que comenzaron los Premios Eclipse en 1971.

Los ganadores de títulos duales más recientes fueron los propietarios/criadores Ken y Sarah Ramsey, quienes obtuvieron trofeos como mejores propietarios y criadores en 2013 y 2014.

Godolphin extendió su récord por la mayor cantidad de títulos Eclipse obtenidos con los premios de este año, elevando su total a 15. Luego lo secundan Frank Stronach y su granja de cría de Adena Springs, que poseía el récord anterior de 12 títulos, de los cuales cinco años fueron consecutivos como criador entre el 2004 y el 2008. De esta manera, Godolphin ha superado esa racha de cinco títulos consecutivos en la categoría de propietario. Ahora suma seis.

Este año, estuvo representado por Good Cheer, ganadora de la Kentucky Oaks (G1) y Sovereignty, ganador de cinco pruebas de grado, cuatro de ellas en el Grupo 1, que incluye el Kentucky Derby y Belmont Stakes. Además, de los europeos campeones en grama Notable Speech (2026) y Rebel's Romance (2025).