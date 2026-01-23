Nitrogen es oficialmente la campeona tresañera del Eclipse Award

Suscríbete a nuestros canales

Con el acto en desarrollo por la entrega de la edición 55 del Eclipse Award, el premio más importante de la hípica estadounidense, el turno en esta oportunidad fue para las yeguas de tres años que, durante la campaña pasada brillaron en sus respectivas actuaciones.

Por mayoría de votos, Nitrogen, la pensionada de Mark Casse, es reconocida como la mejor de la generación de hembras que nacieron en 2022. En la votación, superó a las otras finalistas, Shisospicy y Good Cheer.

Una campaña magnífica de Nitrogen en dos superficies

La hija de Medaglia d’Oro en Tiffany Case que nació en Kentucky el 6 de marzo de 2022, fue criada por su propietario, D.J.Stable. Inicialmente, Mark Casse que es el mandamás de los entrenadores en Canadá, la debutó en Woodbine y sin conseguir victoria la llevó al Natalma Stakes (G1T) en la búsqueda de un cupo a la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf (G1).

Sin embargo, su primera victoria fue en una selectiva, el Ginger Brew Stakes en Gulfstream Park el 4 de enero de 2025. A partir de allí, logró una racha de cinco eventos selectivos de forma consecutiva, de los cuales cuatro de ellos fueron sobre grama.

El salto a la arena fue forzado en el buen sentido de la palabra, pues el Wonder Again Stakes (G3) se iba a celebrar en la grama de Saratoga, pero la lluvia hizo que la carrera fuera llevada a la arena. Allí, Nitrogen propinó una paliza de 17 cuerpos ante las dos oponentes que quedaron, en vista de las múltiples deserciones.

Pero, no conforme con eso, volvió a ganar sobre arena y esta vez sí lo hizo a la brava en el Alabama Stakes (G1) a 2,000 metros en Saratoga. Allí se mostró la enorme calidad de esta yegua que, terminó el 2025 con registro de seis victorias y doce actuaciones para $2,046,604.