Clásico Mundial de Beisbol: Selección de Venezuela recibe las llaves de este municipio de Miranda

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El alcalde Darwin González felicitó a la selección de Venezuela por el triunfo obtenido en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, por tal motivo informó que por decreto municipal 018-72025 otorgará la "Llave de Baruta”, máxima distinción de hospitalidad y reconocimiento de la municipalidad a personalidades ilustres, así como decreta a los integrantes del equipo, “Huéspedes de Honor”, por su destacada actuación y victoria alcanzada el pasado martes 17 de marzo del 2026,

González en compañía del director de deporte del municipio, Alejandro Soto, reconoció en los jugadores “sus valores de perseverancia, trabajo en equipo que fomentamos en nuestra juventud. Llenaron de orgullo a toda Venezuela”.

La plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, transmitió el juego de pelota, alcanzando una participación de más de seis mil fanáticos que contaron con la protección de la policía de Baruta y otros cuerpos de seguridad. Asimismo agradeció el civismo de los presentes, incluso a los que se acercaron una vez culminado el evento deportivo a celebrar por el triunfo histórico que unió a baruteños y visitantes.

Venezuela se quedó con todo

Además del título, Maikel García fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del Clásico Mundial de Beisbol, y sin duda alguna, ya que el tercera base con sus hist oportunos impulsó las carreras que le permitió a Venezuela ganar los tres partidos de la fase de final, contra Japón, Italia y Estados Unidos.

García terminó el Clásico con average de .385 (10 hits en 26 turnos al bate), un jonrón, siete impulsadas y tres carreras anotadas. Asimismo, el próximo lunes la novena criolla amanecerá por primera vez como líder del ránking mundial de beisbol.

Con información de nota de prensa