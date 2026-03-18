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Ejemplar que tiene más de un año sin ganar, vuelve a la pista luego de 154 días sin competir

Ha participado en cinco carreras desde su última victoria en el óvalo de Coche

Por

Saúl García
Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 05:03 pm
Ejemplar que tiene más de un año sin ganar, vuelve a la pista luego de 154 días sin competir
José Aray
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La agenda de carreras de la reunión número 13 del primer meeting de la temporada 2026 comenzará a partir de las 1:25 de la tarde del domingo22 de marzo, donde no se realizarán pruebas selectivas o de grado y el juego del 5y6 nacional empezará desde la séptima prueba de la jornada dominical.

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En la quinta carrera no válida con hora de partida de las 3:05 de la tarde se reservó una prueba para caballos nacionales o importados de cinco y más años, ganadores de dos carreras en una distancia de 1.300 metros por un premio especial de $28.730 a repartir y van a correr un total de nueve purasangres.

En dicha prueba, uno de los ejemplares que participará será el castaño de cinco años, Poloroid, presentado por el Rubén Lanz con la monta del jockey aprendiz Winder Veliz para el Stud Vida R.A.M, el cual tiene una ausencia en competencias oficiales de 154 días sin correr.

                   

El producto del semental Champlain en la matrina Hakkasan en Music School no corre desde el pasado 19 de octubre del 2025 donde finalizó octavo de Ab Pepe bajo la conducción del jockey profesional Francisco Quevedo. Su última victoria la logró el 23 de febrero del mismo año en un recorrido de 1.300 metros con un 81,4 con la conducción del jockey profesional Jhonathan Aray.

Su trabado en la pista más reciente lo realizó el viernes 14 de marzo con el aprendiz Veliz en pelo donde dejó parciales de 14,1 / 27,2 /39,2 /51,2 /64 (1000) /78 /93 / animado / remate de 12,3, dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

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