Samo, integrante de Camila, llega a Venezuela previo a su show en el Poliedro

La tarde del 28 de octubre de 2025, Samuel Parra Cruz mejor conocido como Samo, integrante del grupo Camila, llegó al país como parte de la presentación que tendrá la agrupación el próximo 30 de octubre en el Poliedro de Caracas.

A su llegada, el artista fue abordado por diferentes medios de comunicación a quienes les manifestó su emoción por estar en Venezuela. "Feliz de estar de nuevo en Venezuela, en Caracas. La verdad que es emocionante poder reencontrarse de nuevo con el público venezolano", apuntó.

En cuanto a su salud, la cual se vio afectada unos meses y lo llevó a una cirugía de emergencia, acotó: "Estoy divino. Estoy muy emocionado, contento, de gira".

¡Mira el video y disfruta de toda la entrevista!