Atención aficionado hípico: Retirado ejemplar que era uno de los favoritos para el ciclo no válido de la R42

El hipódromo La Rinconada se prepara para presentar otra jornada más de competencias del tercer y último meeting del año. Se trata de la reunión número 42, que en esta ocasión tendrá una cartelera de 12 carreras sin la inclusión de pruebas selectivas a realizarse el domingo 2 de noviembre.

Este miércoles 29 de octubre en horas de la mañana, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH) publicó a través de sus plataformas digitales la información de un segundo ejemplar que no estará presente en la programación dominical en el óvalo de Coche.

Carreras: La Rinconada Potro Debutante Retirado

El castaño Sr. Gato Pardo (número 2) iba a ser uno de los debutantes inscritos para la segunda del programa, reservada para potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros y aparecía como segundo favorito de Gaceta Hípica.

Este potro contaba con la monta del jockey Jaime Lugo Jr., y la presentación de Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Lema-Vera.

Asimismo, Sr Gato Pardo es un hijo de Majesto en My Favorite Gift por Tapit, es decir, es un hermano completo de la yegua My Believer Mate.

Motivo del retiro de Sr Gato Pardo

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del pupilo por Parilli Araujo es por Estado febril. Con el retiro de este debutante se suma también al retiro de Rey Vulcano en la séptima carrera, primera válida para el juego del 5y6 Nacional.