Medio artístico respalda al presentador venezolano que salió del closet

Suscríbete a nuestros canales

El presentador venezolano y talento de Univisión Raúl González se declaró gay en su autobiografía ‘La verdad muere de pie’, luego de callar por muchos años. Ahora, varios colegas del medio artístico han respaldado su decisión de “salir del closet”.

Una de las primeras figuras en expresar su apoyo fue la presentadora de “El Gordo y La Flaca” Lili Estefan, quien no dudó en compartir un mensaje con el venezolano.

“Ay Dios mío, qué palabras tan fuertes. Qué mensaje tan bello. Efectivamente eso no se puede quedar por dentro. O sea, es una cuestión normal”, dijo la conductora cubana. “Raúl te apoyamos, te amamos y ahora que sé que has pasado por eso te quiero más amigo bello”, agregó durante el programa.

Francisca Lachapel aplaudió su valentía de hacerlo público y contar su travesía en el libro. Por su parte, Jessica Rodríguez indicó: “Te admiro y estoy super feliz por ti”.

Además, se le sumó Jomari Goyso, quien le dedicó unas emotivas palabras para resaltar sus aportes en el medio artístico y su valor de “ponerse primero”.

“Has sacrificado tanto por el mundo del entretenimiento y el arte que es momento de ponerte tu primero. Eres un gran compañero y el arte es tu forma de respirar, los escenarios son tu aire y este es el momento de hacer tu mejor papel. Tu papel protagonista porque ‘la verdad muere de pie”, compartió el presentador español.

Raúl González confiesa ser gay

Por muchos años el copresentador de “Despierta América”, Raúl González guardó su verdadera orientación sexual para los suyos, sin embargo, a sus 54 años, siendo un hombre maduro y capaz de enfrentarse a sus peores miedos decidió contar su verdad en el libro ‘La verdad muere de pie’.

La obra es un viaje personal por la vida y mente del presentador venezolano, quien cuenta una de las etapas más difíciles en su vida y el por qué guardó silencio.

“En el libro cuento que cuando mi papá se entera mi papá me hace jugar que esto no se sepa hasta que él se muera. Entonces yo obviamente por el amor que le tuve, el respeto que le tuve y le tengo yo se lo prometí porque entendí su vergüenza”, relató.

De igual manera, expone que su pasado oscuro sumergido en el alcohol, la comida en exceso y las relaciones que calificó de “tóxicas” para ocultar su verdadera identidad sexual.