LVBP: Brainer Bonaci habla de su explosión al bate con Leones del Caracas

Leones del Caracas regresó a las victorias en el inicio de la tercera semana en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los melenudos defendieron el Monumental Simón Bolívar con triunfo (7-5) ante Tigres de Aragua, en la jornada de este martes 28 de octubre.

Brainer Bonaci destacó como principal protagonista de la toletería capitalina con su segundo cuadrangular de la campaña. El pelotero venezolano disparó bambinazo salvaje a 103.8 millas por hora por el jardín derecho para remolcar la séptima y última carrera de los locales, en la parte baja de la sexta entrada.

Fue el segundo de tres imparables que sonó en el partido para terminar una noche perfecta al ligar de 3-3 con cuadrangular, una remolcada, dos anotadas y boleto recibido. El campocorto conectó el último de tres vuelacercas que desaparecieron los Leones del Caracas en el compromiso, tomando en cuenta que Yonathan Daza y Aldrem Corredor también se volaron la cerca frente a los bengalíes.

Brainer Bonaci vive gran momento ofensivo

Aunque ya había debutado en 2022, el torpedero destaca como uno de los peloteros novatos de la organización melenuda en la presente temporada del béisbol venezolano. El pelotero criollo se mantiene aprovechando las oportunidades por parte de José Alguacil con una producción excepcional con el madero.

Nunca he dejado de confiar en mí, sé de lo que soy capaz y la verdad es que lo estoy aprovechando que es lo importante. Me mantengo metido en el turno y enfocarte hasta el último pitcheo porque son tres lanzamientos con que te ponchas y creo que eso lo importante para poder conectar hit hoy (vs Tigres)", declaró Bonaci.

El campocorto de 23 años está dejando su huella en la vigente campaña de la LVBP, luciendo un momento dulce al bate en las primeras semanas de competición con promedio de .400, dos vuelacercas, ocho impulsadas, seis anotadas, 12 inatrapables y 1.186 de OPS en ocho juegos.