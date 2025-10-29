Leones le gana el primer duelo de felinos a Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas comenzaron la tercera semana de la campaña 2025-2026 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con el pie derecho, tras superar a los Tigres de Aragua en el primer duelo de felinos de la zafra.

Los dirigidos por José Alguacil en esta ocasión, sí pudieron aguantar la ventaja, para imponerse con pizarra final de 7 carreras por 5 a los "Bengalíes" en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Resumen:

Los capitalinos marcaron territorio desde temprano, tras sumar tres rayitas contra el abridor Yoennis Yera en los primeros dos tramos y la misma cifra en los dos siguientes capítulos (3) ante el relevo, para sumar su última anotación en el sexto episodio.

Por su parte, la ofensiva de los Tigres tuvo movimiento en todos los episodios (menos en el quinto), pero no supo capitalizar, tras dejar a ocho hombres en posición de anotar e irse de 6-20 con compañeros en tercera o segunda.

Sin embargo, llegaron con opciones hasta el último capítulo, luego de ir sumando de a poco con una en el tercero, dos en el sexto, una en el séptimo y otra en el octavo.

El triunfo fue para Yoimer Camacho, quien lanzó una entrada de manera perfecta. Mientras que el revés se lo llevó el cubano Yera y Norwith Gudiño se apuntó su tercer salvamento de la campaña.

Los "Melenudos" reciben mañana la visita de los Navegantes del Magallanes y por su parte, los Tigres regresaron a Maracay, para chocar ante Caribes de Anzoátegui.