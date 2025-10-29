Cerrada boletería física para el primer duelo entre Magallanes y Leones en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez en la presente campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes se verán las caras en el Estadio Monumental de Caracas 'Simón Bolívar' de La Rinconada.

Como es costumbre en este tipo de choques entre 'Los Eternos Rivales' de la pelota invernal venezolana, se espera una gran asistencia en la casa de la novena melenuda. Incluso, podría especularse sobre una "venta completa" para este encuentro.

La cuenta oficial de los Leones del Caracas en la red social Instagram publicó una imagen cuyo mensaje decía que "no se abrirán" las taquillas presenciales del Estadio Monumental para este compromiso entre melenudos y filibusteros.

Por otra parte, las distintas plataformas de venta online de entradas (Tienda Leones, MakeTicket, RedTicket y Ticket Go) cuentan con muy pocos asientos disponibles, avivando la teoría de que pueda haber un "Sold Out" en el primer Magallanes-Caracas del 2025.

Asimismo, distintos usuarios afirman que varias entradas estarían bajo el control de los revendedores a las afueras del estadio, situación que podría condicionar la asistencia del público al juego.