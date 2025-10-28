LVBP: Andrelton Simmons ya se encuentra con el Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto Andrelton Simmons ya está en Valencia y hará su esperado debut en la LVBP esta noche con los Navegantes del Magallanes, ocupando el séptimo puesto en el orden ofensivo y defendiendo el short stop. El infielder toma práctica de bateo en el José Bernardo Pérez, listo para aportar su experiencia en el noveno juego de la temporada para Magallanes, que llega con récord de 2-6 y enfrenta por segunda vez a Caribes de Anzoátegui.

Nelson Rada también se estrena como primer bate

Además del debut de Simmons, el joven Nelson Rada verá acción como primer bate y jardinero central, en un intento por revitalizar una ofensiva que ha tenido dificultades en el arranque de campaña. La gerencia apuesta por una combinación de juventud y veteranía para revertir el rumbo.

Simmons, garantía defensiva y aporte ofensivo

Con 11 temporadas en las Grandes Ligas, cuatro Guantes de Oro y un Guante de Platino, Simmons llega como uno de los mejores defensores del campocorto en la última década. Su paso por Bravos de Atlanta, Angelinos de Los Ángeles, Mellizos de Minnesota y Cachorros de Chicago lo consolidó como un referente en la posición.

Este año brilló en la Liga Mexicana con Dorados de Chihuahua, dejando línea ofensiva de .324 de promedio, .367 OBP y .444 de slugging en 88 juegos, con 64 carreras anotadas, 28 extrabases, 54 impulsadas y 10 bases robadas. Su rendimiento reciente sugiere que aún tiene mucho que ofrecer.

Segunda visita a Venezuela con sabor a revancha

Simmons ya conoce el terreno venezolano. En la Serie del Caribe Gran Caracas 2023 representó a Curazao, formando una recordada dupla de dobleplays junto a Jonathan Schoop. Ahora, Magallanes espera que esa misma magia se traslade al uniforme turco.

Magallanes busca estabilidad en el infield

La llegada de Andrelton Simmons responde a la necesidad urgente de solidez defensiva en el campocorto. Su presencia no solo refuerza la alineación, sino que también aporta liderazgo y experiencia a un equipo que busca reencontrarse con la victoria.