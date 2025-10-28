LVBP: Leones del Caracas recibe refuerzos y fortalece su roster

El Leones del Caracas ha dado un golpe de autoridad en el mercado de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), asegurando la incorporación de cuatro piezas clave que prometen revolucionar su lineup y defensa: Leandro Cedeño, Liván Soto, Lenyn Sosa y Harold Castro. Esta adición busca catapultar al equipo hacia la cima de la tabla y consolidar su camino. Harold Castro por su parte, inicio formando parte del roster.
Refuerzos clave: ¿Cómo impactarán al equipo?
La llegada de estos cuatro artilleros a la nómina melenuda no es casualidad; responde a la estrategia de la gerencia deportiva para inyectar experiencia, poder ofensivo y solidez defensiva en la tercera semana de la temporada.
Liván Soto: el regreso del campocorto titular.
Soto, que disputará su segunda temporada consecutiva con los capitalinos, está llamado a ser el campocorto titular indiscutible. Su rendimiento en la campaña anterior, con un notable .309 de average, 42 hits y 17 carreras impulsadas, lo convierte en una pieza fundamental para la defensa de Leones del Caracas. Los fanáticos esperan que el infielder mantenga su ritmo ofensivo y sea un ancla en la parte alta del lineup.
Leandro Cedeño: poder y profundidad en el outfieldLa incorporación de Cedeño aporta versatilidad y una amenaza constante en la caja de bateo. Conocido por su capacidad para producir extrabases y su experiencia en la liga, Cedeño será crucial para darle profundidad al lineup de los melenudos. Se espera que ocupe una de las esquinas del outfield, ofreciendo poder ofensivo en momentos clave del juego.
Harold Castro: Un bate de impacto para el rosterSu presencia es vital para rotar el roster y mantener a los jugadores frescos, especialmente en una liga tan exigente como la LVBP. Los Leones del Caracas lo ven como un bate que puede responder en situaciones de apremio, fortaleciendo el ataque caraquista.
- Lenyn Sosa: el poder de la gran carpa
Su historial en la liga muestra una capacidad de bateo impresionante, destacando como un líder en jonrones y OPS en su paso anterior por la LVBP. Los Leones del Caracas esperan que este grandes ligas se posicione como una pieza central en la ofensiva, aportando un poder fundamental en la esquina caliente o la intermedia.