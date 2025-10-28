LVBP: Leones del Caracas recibe refuerzos y fortalece su roster

Suscríbete a nuestros canales

El Leones del Caracas ha dado un golpe de autoridad en el mercado de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), asegurando la incorporación de cuatro piezas clave que prometen revolucionar su lineup y defensa: Leandro Cedeño, Liván Soto, Lenyn Sosa y Harold Castro. Esta adición busca catapultar al equipo hacia la cima de la tabla y consolidar su camino. Harold Castro por su parte, inicio formando parte del roster.

Refuerzos clave: ¿Cómo impactarán al equipo?

La llegada de estos cuatro artilleros a la nómina melenuda no es casualidad; responde a la estrategia de la gerencia deportiva para inyectar experiencia, poder ofensivo y solidez defensiva en la tercera semana de la temporada.