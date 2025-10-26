LVBP

LVBP: Magallanes ya tiene fecha para la incorporación de tres lanzadores importados

A pesar de estar en el último puesto de la clasificación, Magallanes cuenta con la segunda mejor efectividad colectiva en la temporada

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 06:19 pm
LVBP: Magallanes ya tiene fecha para la incorporación de tres lanzadores importados
Foto: @magallanesbbc
Suscríbete a nuestros canales

Previo a la jornada de este domingo, los Navegantes del Magallanes son los dueños del último lugar de la tabla de posiciones de la LVBP. Esto se debe a que apenas han ganado dos de sus siete compromisos, además que todavía no han podido despertar a nivel ofensivo.

NOTAS RELACIONADAS

Sin embargo, a pesar de este mal arranque de temporada 2025-2026, el cuerpo de lanzadores sí ha cumplido con el trabajo. Y es que si nos vamos a las estadísticas colectivas, la Nave presenta la segunda mejor efectividad (3.43) y la segunda menor cantidad de carreras permitidas (30).

En días recientes, el manager Eduardo Pérez resaltó la labor de sus pitchers, tanto abridores como relevistas, dando a entender que ese es el punto más alto del equipo hasta los momentos. "El pitcheo siempre ha hecho el trabajo. No hemos tenido problemas en ese aspecto, gracias a Dios", dijo a los medios de prensa.

Más brazos importados para el Magallanes

Con solo dos semanas de acción en la LVBP, los Navegantes del Magallanes tienen en su roster a cuatro lanzadores importados: el norteamericano Zach Plesac, el dominicano Alex Claudio, el puertorriqueño Jesús Reyes, y el cubano Julio Rodríguez.

Entre los cuatro han trabajado a lo largo de 18 innings y han recibido un total de cinco anotaciones. Solo Rodríguez mantiene su casillero en cero luego de 2.1 entradas, en tanto que Claudio y Reyes cuentan con una cada uno. Por su parte, Plesac, que es el único abridor de los cuatro, suma tres.

Dicho esto, no hay dudas que la importación de los filibusteros ha estado a la altura de las circunstancias. Pero eso no quedará allí. Y es que según un boletín de prensa de la organización, el gerente deportivo Federico Rojas Zabolotnyj informó que otros tres lanzadores importados llegarán al país a partir del 1 de noviembre. Estos son Connor Sadzeck, Jonny Cuevas y Keyshawn Askew.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada LVBP Fórmula 1 Barcelona
Domingo 26 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol