LVBP: Magallanes ya tiene fecha para la incorporación de tres lanzadores importados

Previo a la jornada de este domingo, los Navegantes del Magallanes son los dueños del último lugar de la tabla de posiciones de la LVBP. Esto se debe a que apenas han ganado dos de sus siete compromisos, además que todavía no han podido despertar a nivel ofensivo.

Sin embargo, a pesar de este mal arranque de temporada 2025-2026, el cuerpo de lanzadores sí ha cumplido con el trabajo. Y es que si nos vamos a las estadísticas colectivas, la Nave presenta la segunda mejor efectividad (3.43) y la segunda menor cantidad de carreras permitidas (30).

En días recientes, el manager Eduardo Pérez resaltó la labor de sus pitchers, tanto abridores como relevistas, dando a entender que ese es el punto más alto del equipo hasta los momentos. "El pitcheo siempre ha hecho el trabajo. No hemos tenido problemas en ese aspecto, gracias a Dios", dijo a los medios de prensa.

Más brazos importados para el Magallanes

Con solo dos semanas de acción en la LVBP, los Navegantes del Magallanes tienen en su roster a cuatro lanzadores importados: el norteamericano Zach Plesac, el dominicano Alex Claudio, el puertorriqueño Jesús Reyes, y el cubano Julio Rodríguez.

Entre los cuatro han trabajado a lo largo de 18 innings y han recibido un total de cinco anotaciones. Solo Rodríguez mantiene su casillero en cero luego de 2.1 entradas, en tanto que Claudio y Reyes cuentan con una cada uno. Por su parte, Plesac, que es el único abridor de los cuatro, suma tres.

Dicho esto, no hay dudas que la importación de los filibusteros ha estado a la altura de las circunstancias. Pero eso no quedará allí. Y es que según un boletín de prensa de la organización, el gerente deportivo Federico Rojas Zabolotnyj informó que otros tres lanzadores importados llegarán al país a partir del 1 de noviembre. Estos son Connor Sadzeck, Jonny Cuevas y Keyshawn Askew.