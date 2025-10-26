LVBP: Leones esperan contar con Jhonny Pereda a tiempo completo durante esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se trata de los Leones del Caracas, todo pelotero genera un sentido de pertenencia con la organización. Uno de esos ejemplos de la era moderna es Jhonny Pereda, que desde su estreno en la LVBP con ellos casi no se ha perdido ninguna temporada.

El receptor venezolano debutó por allá en la 2020-2021, zafra en la que ganó el premio al Novato del Año. Desde entonces siempre se ha uniformado con el equipo, con la única excepción de la campaña anterior, algo que sin duda demuestra su cariño y pasión por defender a los melenudos.

La incorporación de Jhonny Pereda este año con el grupo se dio en los juegos de pretemporada en Higuerote, y tanto para el manager José Alguacil como para el resto del staff técnico siempre estuvo claro que él sería el encargado de estar detrás del plato. Y es que en seis de los siete juegos de esta temporada ha estado dentro del lineup.

Un Pereda sin restricciones con Leones

Como algunos saben, el 2025 de Jhonny Pereda no contó con mucha estabilidad en las Grandes Ligas, ya que inició con los Atléticos y terminó con los Mellizos de Minnesota. Entre ambos conjuntos disputó 30 compromisos, con 17 imparables, cuatro carreras impulsadas y cuatro anotadas.

Pero más allá de eso, lo que verdaderamente motiva al oriundo de San Juan de los Morros es que esta zafra 2025-2026 con los Leones puede ser determinante. Su misión, claro está, es llevar al equipo lo más lejos posible y tener un rendimiento óptimo, el cual le permita afianzarse en la MLB el próximo año.

"Mi expectativa es hacer el equipo. Sigo con Minnesota, esperando a ver qué pasa, pero no siento presión. Ellos saben que estoy aquí y no pusieron restricciones. Estaré con Leones hasta donde se pueda", comentó en una entrevista para LVBP.com.

Por lo pronto, Pereda seguirá enfocándose en hacer su trabajo detrás del plato, mejorar su bateo, y mantenerse saludable. Todo eso siempre en beneficio de los Leones del Caracas.