LVBP: Salvador Pérez le da una gran noticia a la afición de Leones del Caracas

En el pasado mes de septiembre del año 2024, los Leones del Caracas sorprendieron al mundo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, al ceder a tres talentosos jóvenes, como lo son Samuel Pérez, Dahian Santos y César Perdomo, a las Águilas del Zulia. A cambio, los melenudos se hicieron con los servicios del mejor receptor criollo de todos los tiempos: Salvador Pérez.

Como era de esperarse, este cambio generó expectativas sumamente altas en el seno de la afición caraquista, que soñaba con ver a "Salvy" con su equipo. Lastimosamente, la presencia del capitán de Kansas City no se concretó en la anterior zafra, pero todo indica que este año la historia será radicalmente diferente.

Desde el mes de julio, Salvador Pérez ha expresado su deseo de uniformarse con los Leones del Caracas, y este domingo 26 de octubre, el careta venezolano dejó saber, a través de sus redes sociales, que el momento de reportarse parece estar a la vuelta de la esquina.

¿Salvador Pérez llega pronto?

A través de su cuenta de Instagram, Salvador Pérez subió una foto suya de esta campaña en las Grandes Ligas, acompañada de un texto que reza "Ya casi", y en donde además podemos notar el emoji de un león, en lo que parece ser una evidente señal de que el jugador planea estar con los Leones del Caracas muy pronto.

Sin duda, la presencia de "Salvy" en nuestra pelota lo convertiría automáticamente en el pelotero de mayor cartel de la campaña, y además, sería una gran noticia para el país, ya que jugar en la LVBP le daría ritmo de cara al Clásico Mundial de Beisbol de 2026.

Cabe acotar que la última vez que Salvador Pérez jugó en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional fue en la campaña 2022/23, con las Águilas del Zulia. En aquel momento, Pérez jugó siete compromisos, en los que dejó línea ofensiva de .318/.444/.636/1.080, además de dos cuadrangulares y siete carreras impulsadas.