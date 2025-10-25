LVBP: Erick Leal opina sobre los enfrentamientos entre Leones y Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Universitario vibró en la noche del viernes con otro duelo entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, el segundo de la serie particular de esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Allí, Erick Leal se encargó de abrir las acciones para los melenudos, dejando un rendimiento de altura.

En lo que también fue su primera apertura del año, el lanzador carabobeño trabajó por espacio de 3.2 innings en los que toleró tres imparables, con una base por bolas y cuatro ponches. Vale mencionar que esta fue su segunda presentación en blanco desde que se uniformó con los capitalinos en la campaña anterior.

Un gran debut de Erick Leal con Leones

Desde que se subió al montículo, Erick Leal sacó a relucir su talento para dominar a los bateadores litoralenses. Y es que luego de regalar su único boleto, los siguientes nueve bateadores no vieron nada de luz. Sin embargo, en el cuarto episodio llenó las bases al tolerar hits seguidos y golpear a un bateador. Fue entonces cuando terminó su actuación.

"Muy contento y emocionado de tener mi debut acá en Caracas y de poder darle la oportunidad al equipo de mantener el juego cerrado para poder conseguir la victoria. Las expectativas eran seguir el plan del juego anterior, de salir a ejecutar los pitcheos. Gracias a Dios todo salió bien", comentó en una entrevista postpartido al departamento de prensa de Leones del Caracas.

Para esta nueva campaña con los melenudos, el lanzador de 30 años de edad no tiene ningún tipo de limitaciones como el año pasado. De hecho, en esta apertura del viernes realizó un total de 64 lanzamientos antes de que el manager José Alguacil le quitara la pelota.

"No tengo limitaciones, solo estamos buscando las maneras de ir de menos a más. Tuve como dos semanas sin trabajar como tal y necesitaba probar el brazo antes de llegar a un límite de pitcheos buenos", confesó.

Un dato curioso es que las últimas tres aperturas de Erick Leal con los Leones han sido, justamente, contra los Tiburones, quienes todavía no han podido derrotarlo. Además, si hay algo que resalta el lanzador de estos careos es, sin duda, el gran ambiente en las gradas.

"Los Caracas vs La Guaira se han convertido en juegos muy emocionantes. Es algo muy bonito porque la fanaticada se integra. Lo único que puedo pedirle a ellos es que se mantengan tranquilos y disfruten el juego de beisbol para que haya un buen espectáculo", finalizó.