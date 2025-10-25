LVBP: Caribes refuerza su roster con un lanzador venezolano de experiencia en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Previo a la jornada de este sábado, los Caribes de Anzoátegui cuentan con una seguidilla de tres victorias, algo que sin duda está generando mucha ilusión en su fanaticada. Pero esto apenas es el comienzo, y el manager Asdrúbal Cabrera sabe que necesita del apoyo de todos sus peloteros para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Dicho esto, la organización anunció un par de movimientos en su roster para este fin de semana, ambos lanzadores. Uno de esos se trata de Yilber Díaz, quien tendrá su debut con la organización oriental en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Un refuerzo de lujo para Caribes

El oriundo de Guatire es de esos peloteros con particulares casos. Y es que primero se estrenó en las Grandes Ligas antes que en el torneo venezolano. Pero más allá de eso, lo importante para ambas partes es que finalmente trabajarán en conjunto de manera oficial por las próximas semanas.

Yilber Díaz debutó en la MLB en la temporada 2024, con los D-backs de Arizona, demostrando un excelente rendimiento. Si bien se mantuvo en la órbita del primer equipo, para este año solo tuvo una aparición de tres entradas, en la que toleró cuatro hits y tres carreras, con tres bases por bolas y un ponche.

El resto de su campaña se desarrolló entre las sucursales Rookie, Doble-A y Triple-A. Al final, en 35 presentaciones dejó marca de 1 victoria y 3 derrotas, con 10.26 de efectividad, 73 boletos y 70 abanicados.

Cabe agregar que Yilber Díaz y Tineo Riskiel fueron los dos lanzadores que añadió Caribes de Anzoátegui a su roster para este fin de semana. Los dos reemplazaron a los también pitchers Francisco Sánchez y Richard Brito.