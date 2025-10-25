LVBP: Balbino Fuenmayor sueña con superar a Eliézer Alfonzo en la lista histórica de cuadrangulares

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui volvió a ganar. Sostenido por una ofensiva que ha estado realmente a un nivel superlativo, el equipo de Asdrúbal Cabrera despachó este 24 de octubre a las Águilas del Zulia, por pizarra de 15-7, gracias especialmente a dos grandes rallys de anotaciones en el primer y en el quinto inning.

Luego de ocho juegos disputados, la ofensiva de "La Tribu" es la que más carreras ha anotado hasta el momento, con 55 anotaciones, lo que demuestra que los orientales han sabido ser contundentes en los momentos importantes, y gran parte de eso se debe a la gran labor realizada por el jugador de más jerarquía del equipo: Balbino Fuenmayor.

"Balbineitor" ha tenido un inicio de temporada realmente memorable, ya que en sus primeros 29 turnos, batea para .345/.406/.586/.992, con 10 carreras impulsadas. Además, lleva dos vuelacercas, que le han permitido llegar a la cifra de 81 de por vida, y empezar a soñar con ocupar un lugar memorable en el listado histórico de jonroneros en nuestra pelota, como bien mencionó en una entrevista exclusiva para Meridiano.

Balbino sueña en grande

Para Balbino Fuenmayor, esta temporada es especial. Ante las salidas de WIllians Astudillo y Niuman Romero, Fuenmayor ha quedado como uno de los principales líderes del roster caribero, y su presencia ha rendido frutos. "Bien contento por estas victorias. Se está notando el trabajo, estamos llegando temprano a la jaula de bateo y los resultados se están dando. Hemos jugado muy bien y las victorias están empezando a llegar", comentó.

Además, los batazos de "Balbineitor" no han parado de llegar, y el toletero se muestra ansioso ante la oportunidad de hacer historia. "Crecí viendo a jugadores que son unas leyendas, y estar cerca de ellos me genera orgullo. Ahí es cuando dices que la disciplina y el trabajo han valido la pena y eso te motiva", resaltó.

La marca máxima en nuestro circuito es de 138 cuadrangulares de por vida, y está en manos de Eliézer Alfonzo. Si bien parece lejana, Balbino Fuenmayor no esconde su ilusión de intentar alcanzarla. "Si Dios me sigue dando salud, me gustaría llegarla a pasar. Alfonzo me recibió y me dio muchos consejos cuando llegué, es un honor para mí", sentenció.