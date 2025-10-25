Tigres sigue inspirado y doblega a Bravos

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua extienden su racha sin perder en casa a cuatro juegos, luego de superar 6 carreras por 3 a los Bravos de Margarita en el José Pérez Colmenares, en un duelo donde los bengalíes Alberth Martínez y Gorkys Hernández lograron cifras redondas en la LVBP.

Nick Struck fue quien recibió las tres rayitas insulares, sin embargo, se convirtió en el primer abridor que completa los cinco episodios por parte de los maracayeros, para llevarse el triunfo. El norteamericano permitió cuatro incogibles, incluyendo un vuelacercas y regaló un boleto. La derrota fue a la cuenta de Jorge García y el salvado para Ronnie Williams (1).

Relevo élite de Tigres:

Mientras que el relevo, distribuido entre tres zurdos (Christian Suárez, Jonathan Vargas y Daniel Juarez) y el derecho Ronnie Williams, lució imbateable, acumulando cuatro innings en blanco donde toleraron un solo inatrapable y poncharon a tres oponentes, sin otorgar boletos.



Los maderos que más resaltaron, fueron: Eduardo Escobar (4-2, HR, 2CI, CA) y Javier D´Orazio (4-1, HR, 2CI, CA). Por su parte, Gorkys Hernández (5-3) llegó a 600 hits en su carrera en la pelota criolla y Alberth Martínez (3-1, CI, 2CA) arribó a 400 indiscutibles, además de alcanzar las 250 carreras anotadas.

El próximo encuentro de los Tigres será este sábado, cuando reciban por tercera ocasión en la zafra a Cardenales de Lara en el José Pérez Colmenares a las 5:00pm y el de Bravos de Margarita igualmente mañana, pero en Valencia, cuando les toque visitar a los Navegantes del Magallanes a las 5:30pm.