LVBP: Brainer Bonaci y su preparación mental para tener éxito con Leones

La organización de los Leones del Caracas se ha presentado a esta temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2025/2026 con una base significativa de años anteriores, con la excepción de nombres que se han ganado la oportunidad de tomar un rol protagónico desde el día uno, como es el caso de Brainer Bonaci.

Es importante mencionar que, durante sus primeros años dentro de este deporte, fue un importante y alto prospecto de los Medias Rojas de Boston hasta el 2023, año en el que fue desvinculado de esta franquicia por contratiempos fuera del diamante.

El pelotero de 23 años se encuentra en su segundo año dentro de la pelota criolla. Sin embargo, en su primera incursión en la 2022/2023 solo disputó un juego, en el que tomó dos turnos al bate sin poder llegar a salvo a la primera almohadilla en estas dos oportunidades.

A pesar de todo esto, su presencia en la Liga Mayor de Béisbol en esta edición anterior fue fundamental no solo en su desarrollo como jugador en diferentes facetas dentro del terreno, sino que en la parte mental le funcionó afrontar nuevos retos como profesional en su todavía naciente carrera.

Palabras de Brainer Bonaci

Por lo tanto, antes del compromiso de este viernes 24 de octubre ante los Tiburones de La Guaria en el Estadio Universitario de Caracas, habló en exclusiva para Meridiano, con la finalidad de conocer su presente en la LVBP.

Al principio de la entrevista, dio a conocer cómo la Liga Mayor de Béisbol lo ayudó a demostrar que cuenta con las herramientas necesarias para ser una estrella en la pelota invernal. “Gracias a la actuación que tuve ahí le di a entender a la organización que estaba preparado, que el talento todavía prevalece. Gracias a ese desempeño que tuve este año en la Liga Mayor con Senadores, puedo estar aquí de nuevo y demostrar de qué estoy hecho”, comentó.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre lo importante que fue su concentración mental. “Si te digo que durante la temporada en la Liga Mayor hice un tipo de ajuste, te estoy mintiendo; ha sido más que todo lo mental y me refugio en Dios, y yo creo de lo que soy capaz y creo que eso ha sido una de las claves para lo que estoy haciendo ahora, afirmó.

Finalmente, todo este trabajo mental y de disciplina dentro del terreno de juego ha sido respaldado con su comienzo de campaña en la LVBP, ya que antes del juego de esta noche ante el conjunto guairista, registra cuatro juegos disputados, 16 turnos al bate, dos carreras anotadas, seis imparables, dos boletos, un jonrón, cuatro remolcadas, una base por bolas y un promedio de bateo en .375.