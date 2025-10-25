Esto dice Yonathan Daza sobre su buen inicio de temporada

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los aspectos a resaltar por los Leones del Caracas en este comienzo de temporada 2025- 2026 es su ofensiva, siendo uno de los más destacados el ex grandeliga Yonathan Daza, quien conversó en exclusiva con la marca Meridiano este viernes, 24 de octubre.

El jardinero central ha disputado seis desafíos en el presente torneo, en los cuales exhibe promedio de .310, producto de nueve indiscutibles en 29 turnos oficiales. Lo más notable, es que seis de esos nueve incogibles son extrabases: cuatro dobles, un triple y cuadrangular.

Yonathan Daza mantiene su enfoque:

Luego de seis años de ausencia, el pelotero de 31 años regresó a la pelota criolla en la zafra anterior. No obstante, una lesión lo limitó a solamente disputar 23 desafíos y en esta ocasión espera estar presente todo el torneo en el roster, manteniendo el mismo enfoque que lo ha hecho lograr varias metas en la pelota.

"Vengo a dar lo mejor de mí todos los días. Creo que si me pongo un techo, eso es ponerme presión", comentó el jardinero central sobre su manera de afrontar esta campaña, dejando claro que mantiene su tradición.

A eso añadió, "Trato de salir a disfrutar todos los días y ver qué es lo que tiene Dios preparado para mí. Eso es lo bonito de este deporte, que no sabes lo que va a pasar y me quedo con eso".

Con la victoria de este viernes contra los Tiburones de La Guaira, la novena "Melenuda" quedó con balance de 4-2, ubicados en solitarios en la segunda posición de la tabla.