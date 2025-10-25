El plato fuerte de la LVBP: Todos los enfrentamientos y horarios para este sábado

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) presenta este sábado 25 de octubre una jornada completamente prometedora. Con cuatro emocionantes encuentros pautados, los equipos buscarán consolidar posiciones, mientras los de la parte baja intentan reaccionar.

A continuación, te presentamos el calendario de enfrentamientos que se llevarán a cabo en las distintas plazas del país:

Duelos y Horarios (sábado, 25 de octubre)

Análisis de la Jornada