El plato fuerte de la LVBP: Todos los enfrentamientos y horarios para este sábado

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) presenta este sábado 25 de octubre una jornada completamente prometedora. Con cuatro emocionantes encuentros pautados, los equipos buscarán consolidar posiciones, mientras los de la parte baja intentan reaccionar.
NOTAS RELACIONADAS
A continuación, te presentamos el calendario de enfrentamientos que se llevarán a cabo en las distintas plazas del país:
Duelos y Horarios (sábado, 25 de octubre)
Análisis de la Jornada
-
Maracay abre la acción: La jornada iniciará temprano con los Cardenales de Lara (los "pájaros rojos") visitando el feudo de los Tigres de Aragua, líderes del campeonato. Este es un duelo clave para medir fuerzas en la parte alta de la tabla.
-
Magallanes, en apuros: Los Navegantes del Magallanes, que no han podido enderezar el rumbo en los últimos enfrentamientos y se encuentran en el fondo de la tabla de posiciones, recibirán a los Bravos de Margarita en Valencia. La "Nave Turca" necesita una victoria urgente ante su público.
-
Duelo costero: Los Tiburones de La Guaira recibirán a las Águilas del Zulia en el Estadio Universitario de Caracas, en un cotejo que suele ser de alta tensión.
-
Doble cartelera en Puerto La Cruz: Los Leones del Caracas viajarán al oriente para medirse a los Caribes de Anzoátegui. Este es el primero de una serie de dos compromisos que se repetirá el domingo en la misma sede.