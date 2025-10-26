Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP tras la jornada del 25 de octubre

La segunda semana de acción en la LVBP está cerca de concluir. Durante esta jornada del sábado, los ocho equipos que hacen vida en el torneo venezolano saltaron una vez más a los terrenos de juegos, y solo cuatro pudieron sumar una victoria que les permite acomodarse mejor en la tabla de posiciones.
Los Tigres de Aragua continúan indomables y en esta ocasión extendieron a tres sus triunfos al hilo; una situación similar a la que viven los Caribes de Anzoátegui, quienes ya cuentan con cuatro victorias consecutivas. Por su parte, Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes lograron cortar sus seguidillas de derrotas.
Recuerda que todas las incidencias de la temporada 2025-2026 de la LVBP las puedes disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión y por el play by play de Meridiano.net.
Tabla de posiciones de la LVBP
|EQUIPO
|JJ
|JG
|JP
|AVE
|DIF.
|Tigres de Aragua
|8
|7
|1
|.875
|0
|Leones del Caracas
|7
|4
|3
|.571
|2.5
|Caribes de Anzoátegui
|9
|5
|4
|.556
|2.5
|Águilas del Zulia
|8
|4
|4
|.500
|3
|Cardenales de Lara
|9
|4
|5
|.444
|3.5
|Bravos de Margarita
|8
|3
|5
|.375
|4
|Tiburones de La Guaira
|8
|3
|5
|.375
|4
|Navegantes del Magallanes
|7
|2
|5
|.286
|4.5
Jornada del domingo 26 de octubre en la LVBP
- Bravos de Margarita vs Tiburones de La Guaira | Estadio Universitario | 1:00 pm
- Águilas del Zulia vs Cardenales de Lara | Estadio Antonio Herrera Gutiérrez | 4:00 pm
- Leones del Caracas vs Caribes de Anzoátegui | Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel | 4:00 pm
- Navegantes del Magallanes vs Tigres de Aragua | Estadio José Pérez Colmenares | 5:00 pm