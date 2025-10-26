¡Rugido en Maracay! Tigres remonta y extiende su hegemonía ante Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua mantienen su hegemonía sobre los Cardenales de Lara. En lo que va de campaña, felinos y pájaros rojos se han enfrentado en cinco ocasiones, con saldo favorable para los bengalíes.

Este sábado, el conjunto crepuscular visitaba el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay en busca de su primera victoria ante los dirigidos por Ozzie Guillén (los “Ozzie Boys”).

Crónica del juego

El encuentro comenzó favorable para los visitantes. El conjunto crepuscular abrió el marcador en la misma primera entrada: Rafael “Balita” Ortega negoció boleto, Rangel Ravelo lo movió a la intermedia, y Danry Vásquez conectó un imparable productor que permitió al jardinero central anotar.

En la parte alta de la segunda, los pájaros rojos ampliaron la ventaja a tres (3-0), luego de que Yonny Hernández conectara un jonrón con un corredor en base después de dos outs. Sin embargo, los Tigres de Aragua recortarían la diferencia en el cierre de esa entrada, con un cuadrangular solitario de José “Cafecito” Martínez.

Cardenales volvería a retomar la ventaja de dos carreras en la alta de la tercera, con otro jonrón, esta vez cortesía de Rafael “Balita” Ortega.

Los bengalíes sumarían una carrera más en el cierre de la cuarta entrada, producto de otro jonrón de José “Cafecito” Martínez, el segundo del encuentro y de la temporada para él. No obstante, el clímax del partido llegó en la parte baja del octavo capítulo, cuando los felinos ligaron un rally de tres anotaciones para voltear el marcador y poner cifras definitivas (5-4).

Con este triunfo, los Tigres de Aragua ocupan actualmente la primera casilla del campeonato con registro de siete victorias y una derrota. Por su parte, los Cardenales se encuentran en la cuarta posición con marca de cuatro victorias y cinco derrotas.