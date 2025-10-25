Así ayudó la LVBP a Sebastián Rivero para volver a las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Por tercera temporada consecutiva, los Tiburones de La Guaira cuentan con los servicios en la receptoría de un toletero importante, como lo es Sebastián Rivero. El catcher de 26 años de edad viene además en medio de un año importante para él, ya que pudo regresar a las Grandes Ligas, con el uniforme de los Angelinos de Los Ángeles.

Sin embargo, el camino para regresar a Las Mayores no fue nada sencillo, ya que el oriundo de Maracay tuvo que fajarse en Ligas Menores, y también en dos años en Venezuela que le sirvieron de impulso. Rivero conversó en exclusiva con Meridiano, y habló justamente de lo que ha sido este camino para regresar a MLB, y sobre sus expectativas para esta zafra.

Sebastian Rivero y su soñado 2025

"2025 ha sido, de verdad, muy bueno. Esperemos que sea mejor con la clasificación de Tiburones al Round Robin. En Estados Unidos me dieron esa oportunidad en Grandes Ligas y la supe aprovechar, supe hacer bien las cosas y me pude quedar en Grandes Ligas hasta el final del año", fue lo primero que comentó Sebastián Rivero, al hablar de su regreso a Las Mayores.

Además, el joven receptor no perdió la oportunidad de resaltar la importancia que ha tenido el jugar en la LVBP para el buen presente que ha vivido. "Los últimos dos años con Tiburones han sido de mucho aprendizaje para mí, más que todo en lo mental. Nunca le bajé. Siempre seguí siendo yo y seguí haciendo mi trabajo, confiándole mucho a Dios", expresó.

Justamente, al haber regresado al mejor beisbol del mundo, y al ser esta su tercera zafra con Tiburones, Sebastián Rivero ve las cosas con un enfoque algo distinto. "Este año asumo la temporada con un poco más de responsabilidad. Esta camisa y este equipo se merecen otro campeonato, y vamos a tratar de trabajar lo más duro posible para conseguirlo", dijo.

Finalmente, el careta de los Angelinos de Los Ángeles habló sobre la oportunidad que ha vivido de poder trabajar con un staff estelar en La Guaira, que incluye nombres como Gregorio Petit, Ramón Hernández, Alex Cabrera o Francisco "El Kid" Rodríguez. "En poco tiempo he aprendido muchísimas cosas, todos los días se aprende algo nuevo aquí. De verdad me siento muy afortunado", sentenció Rivero.