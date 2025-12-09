Champions League: Jules Koundé firmó estos dos bonitos goles para Barcelona ante Eintracht Frankfurt

Suscríbete a nuestros canales

El Spotify Camp Nou, el recinto histórico del FC Barcelona, está siendo epicentro del regreso a la acción de los culés a la Champions League en la sexta jornada de la fase de liga en el certamen, en la que se miden al Eintracht Frankfurt.

El compromiso no estaba sonriendo a los azulgranas en las primeras de cambio, sobre todo por el tanto de los visitantes al minuto 21', obra de Ansgar Knauff. Sin embargo, el conjunto dirigido por Hansi Flick ha respondido y ya se fue arriba en el marcador.

El autor de la diana fue Jules Koundé al minuto 50', después de un gran centro desde la izquierda por Marcus Rashford y que lo encontró completamente solo al francés para cabecear hasta el fondo de la red.

Posteriormente, tres minutos más tarde apareció el propio defensor galo por la mía vía de cabeza y desde el mismo sector de la izquierda, aunque con otro pasador, en este caso Lamine Yamal.