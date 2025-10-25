Los 400 hits de Alberth Martínez lo colocan a la altura de Ozzie Guillén

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de los Tigres de Aragua, Alberth Martínez, consiguió este viernes un nuevo hito en su carrera en la pelota invernal venezolana al llegar a los 400 hits de por vida en la LVBP, una cifra que lo iguala con el actual timonel del conjunto bengalí, Ozzie Guillén.

En la parte baja del cuarto capítulo, Martínez se paró en el plato y conectó una línea al jardín izquierdo. Este batazo significó su imparable número 400 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), alcanzando así el registro del excampocorto de los Tiburones de La Guaira.

Aunque Martínez tiene una sólida trayectoria, siendo el líder histórico en jonrones de los Navegantes del Magallanes, sus 400 hits lo ubican fuera del top 10 de todos los tiempos en la LVBP. Con esa cifra, Alberth Martínez se ubica aproximadamente en la posición 180-190 del ranking histórico. Esta posición es fluctuante, ya que muchos jugadores retirados se encuentran muy cerca de ese registro.

Los líderes históricos en hits de por vida en la LVBP (Actualizado a 2025):

Víctor Davalillo: 1,505 hits Robert Pérez: 1,369 hits Teolindo Acosta: 1,289 hits César Tovar: 1,254 hits Luis García: 1,065 hits René Reyes: 1,048 hits José Castillo: 1,030 hits Tomás Pérez: 1,010 hits Luis Sojo: 1,007 hits Alex Romero: 1,000 hits

Otro logro: Igualdad con Andrés Galarraga en impulsadas

En días anteriores, Martínez elevó a cuatro su total de impulsadas en la temporada (su primera con los felinos), y a 243 el total de remolcadas de por vida en la LVBP. Con esta marca, el toletero alcanzó en el conteo de todos los tiempos a Andrés Galarraga, de acuerdo con el motor de búsqueda de Pelota Binaria.

El "Gran Gato", uno de los bateadores más prolíficos nacidos en Venezuela, ocupa el puesto vitalicio número 70 entre los mayores remolcadores en el circuito invernal, una posición ahora compartida con el slugger guayanés.