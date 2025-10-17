La leyenda es eterna: Tigres de Aragua rinden emotivo homenaje a Buddy Bailey

Suscríbete a nuestros canales

El mítico timonel de los Tigres de Aragua, Buddy Bailey, quien falleció el pasado 23 de septiembre a los 68 años de edad, recibió un emotivo homenaje póstumo en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Bailey es recordado como el técnico más ganador en la historia reciente de la franquicia. Dirigió a los Tigres en Venezuela desde la temporada 2002-2003 hasta el torneo 2013-2014, periodo en el que conquistó seis títulos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), se clasificó para nueve finales y alzó el trofeo de campeón en la Serie del Caribe disputada en Mexicali en 2009. Su férrea disciplina le valió el apodo de “Mánager de Mánagers”.

Mural en el Hogar Felino

La tarde de este jueves, antes del inicio del encuentro de los bengalíes, la directiva del club reveló un imponente mural en la entrada de la casa club, asegurando la inmortalidad de Bailey en el recinto maracayero.

El evento contó con la presencia de destacadas figuras, incluyendo a la gobernadora del estado Aragua, Johana Sánchez, el presidente de los Tigres de Aragua, Víctor Zambrano, y el actual manager Ozzie Guillén, quien asistió junto a su cuerpo técnico y los jugadores de la organización para honrar a su antecesor.

A través de sus redes sociales, el equipo expresó la magnitud del tributo, confirmando que “La leyenda Buddy Bailey ya tiene su lugar eterno en el José Pérez Colmenares”.

El mensaje de la directiva, cargado de emoción, resumió el sentir de la afición: “El 'Mánager de Mánagers', el eterno Buddy Bailey. Sus 6 títulos, su pasión inagotable y su legado están grabados en cada ladrillo y ahora, en esta obra. Ver este homenaje nos recuerda que algunas épocas son inolvidables. Gracias, Buddy, por enseñarnos lo que significa la garra”.