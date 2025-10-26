LVBP: Magallanes corta su mala racha con épica remontada sobre Bravos

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en la LVBP dejó muchas alegrías por el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, ya que los Navegantes del Magallanes consiguieron un triunfo muy importante, y vaya de qué manera. Y es que los dirigidos por el manager Eduardo Pérez vinieron de atrás para derrotar por 5 a 4 a los Bravos de Margarita.

El conjunto carabobeño, de esa manera, cortó una racha negativa que lo mantenía en el sótano de la tabla de posiciones. Pero si bien amanecerá en ese mismo lugar, lo importante para el equipo es que finalmente se reencontraron con la victoria ante unos insulares que también andan de capa caída.

Un inning que marcó la diferencia para el Magallanes

El compromiso tuvo un bonito duelo de pitcheo entre Melvi Acosta por Bravos, contra Ricardo Sánchez por Magallanes. Mientras el primero preservó el cero a lo largo de 4.2 entradas, el segundo actuó por espacio de cinco capítulos en los que toleró cuatro carreras.

Justamente, dichas anotaciones de los margariteños llegaron a la altura del tercer episodio. Allí, el poderío ofensivo recayó sobre Ramón Flores, Moisés Gómez y Wilson García, quienes dispararon indiscutibles consecutivos para concretar ese rally de cuatro rayitas.

Pero cuando todo parecía indicar que Magallanes iba a sufrir otro revés, en la baja del sexto dos peloteros marcaron la diferencia para los de casa. Eliézer Alfonzo Jr. empujó las dos primeras con un sencillo, en tanto que Rougned Odor firmó la gran remontada gracias a un jonrón de tres carreras.

Es así como Navegantes del Magallanes (2-5) toma un respiro de su mal presente y ahora tratará de cerrar esta segunda semana con otra victoria. Por su parte, Bravos de Margarita (3-5) extiende a tres sus caídas al hilo, algo que intentarán romper este domingo en el Estadio Universitario.