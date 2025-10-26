LVBP: Caribes encendidos y sin creer en Leones adormecidos

Suscríbete a nuestros canales

Tres temporadas al hilo quedando fuera de la postemporada, son parte del duro proceso que en ocasiones atraviesa una organización de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Eso atañe a Caribes de Anzoátegui que para la temporada 2025/2026 buscan restauración.

Un paso a la vez se puede conseguir, es lo natural en este negocio, y en se carril se mantiene luego de la jornada de este 25 de octubre, en la que hilvanaron su cuarta victoria al hilo.

En esta ocasión se llevan el primero de la serie de dos, en casa, ante Leones del Caracas; aunque estos picaron con 2 carreras en el inning 1, la tribu ripostó con rally de 4 en la baja del 3ro que eventualmente, los caraquistas no pudieron sobrepasar.

Para ese tercer tramo, Hernán Pérez después de 2 outs encontró las bases llenas, con sencillo empató a 2, mientras Balbino Fuenmayor ligó doble que trajo las otras 2.

Con 1 más en la 4ta, otra en el 6to y 8vo, Anzoátegui aseguró el lauro 7x4 que les dejó con marca positiva de 5 ganados, 4 perdidos. Muy importante, 4 lauros al hilo en 9 partidos totales; Caracas quedó con 4-3 y ahora ambos igualados en el 2do lugar, 2.5 de Tigres de Aragua.