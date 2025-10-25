MLB: Eugenio Suárez recibe el Premio Luis Aparicio por segunda ocasión

Suscríbete a nuestros canales

Este 25 de octubre se dio a conocer la elección de Eugenio Suárez como ganador del Premio Luis Aparicio, mismo que tributa al nativo de Venezuela más destacado de la temporada de MLB y que tuvo como punto de partida el año 2004.

Para el recio toletero de los Marineros de Seattle, se trata de la segunda ocasión en que se le otorga el galardón; la ocasión previa correspondió al torneo 2019, cuando disparó 49 cuadrangulares como parte de los Rojos de Cincinnati y con esa cifra, estableció el récord de más jonrones para un criollo en una campaña de Grandes Ligas.

Eugenio Suárez exitoso

Este año “Geno” repitió esa cantidad de vuelabardas, diseminados entre D-backs de Arizona, con quienes despachó 36 en 106 partidos, además de 13 en 53 para apoyar a los nautas en la consecución del banderín en la División Oeste de la Liga Americana, el primero para ellos desde 2001.

Adicionalmente, “Bolibomba” Suárez tuvo 118 carreras remolcadas, tope para su carrera de 12 años, 91 anotaciones, 28 dobles; aunque quedó bajo en promedio de bateo y porcentaje de embasado con .228 y 298, destacó con slugging de .526, así como OPS en .824.

Desde el citado año en cuestión, los ganadores del Luis Aparicio han sido:

MLB - Premio Luis Aparicio - Grandes Ligas - Venezuela

Johán Santana (repitió en 2006)

Miguel Cabrera (2005, 2011, 2012, 2013, 2015)

Magglio Ordóñez (2007)

Francisco Rodríguez (2008)

Félix Hernández (2009)



Carlos González (2010)

José Altuve (2014, 2016, 2017, 2022)

Jesús Aguilar (2018)

Ronald Acuña Jr. (2018, 2020, 2023)

Salvador Pérez (2021)

Luis Arráez (2022)

Anthony Santander (2024)