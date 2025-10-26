LVBP: Eduardo Pérez confía en que Magallanes consiguió su punto de inflexión

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes finalmente volvieron a dar señales de vida. Luego de iniciar la campaña con solo una victoria en los primeros seis compromisos, todo parecía indicar este sábado 25 de octubre que una nueva derrota aparecería en el panorama del equipo turco, esta vez ante los Bravos de Margarita. Sin embargo, las cosas se desarrollaron de otra manera.

De forma sensacional, Rougned Odor tuvo su primer gran momento en su segunda etapa con Magallanes, al conectar un dantesco cuadrangular en el sexto episodio, que sirvió para que los carabobeños voltearan la pizarra y, eventualmente, se hicieran con su segundo triunfo de la todavía joven campaña.

Luego del compromiso, el manager eléctrico, Eduardo Pérez, brindó declaraciones que fueron recogidas por el equipo de prensa filibustero, y se mostró confiado de que esta victoria ante Bravos de Margarita marcará un antes y un después para la ofensiva de los suyos, que ha sido hasta ahora el talón de Aquiles de esta novena.

¿Punto de inflexión para Magallanes?

"Muy importante este juego de hoy, especialmente después del juego de anoche (viernes), que no debimos haberlo perdido. Los muchachos demostraron que podemos volver de atrás. Fue un juego muy importante", fue lo primero que dijo Eduardo Pérez en sus declaraciones posteriores al triunfo.

Del mismo modo, el dirigente magallanero se mostró confiado en que la ofensiva va a despertar, especialmente con los buenos destellos que dejaron en el juego ante Margarita. "Yo sé que la ofensiva va a llegar. Está mejorando, están haciendo el ajuste. Hemos tenido mala suerte, claro, eso no es excusa, pero yo creo que la ofensiva va a empezar a trabajar mejor de ahora en adelante", resaltó.

Con su éxito ante los Bravos de Margarita, los Navegantes del Magallanes afrontan la jornada dominical con récord de dos victorias y cinco derrotas. Ahora, se medirán en condición de visitante al mejor equipo de estos primeros días del campeonato, los Tigres de Aragua, en lo que será una prueba de alta dificultad para "La Nave".