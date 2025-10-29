LVBP

Aparte del Magallanes-Caracas ¿Qué otros duelos se disputarán este miércoles en la LVBP?

Por

Meridiano

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 02:01 am

Se disputará el pimer duelo Magallanes contra Caracas en el estadio Monumental 

Llegó el día donde se llevará a cabo la segunda jornada de la tercera semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y podrás enterarte de la emocionante cartelera a continuación.

En este 29 de octubre, habrá choques sumamente importantes y recuerda que podrás disfrutar completamente en vivo por las pantallas de Meridiano televisión de uno de ellos: Cardenales de Lara ante Águilas del Zulia.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Cardenales de Lara (Adrián Almeida) vs Águilas del Zulia (Matt Solter) 7:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande 

- Navegantes del Magallanes (Zach Plezac) vs Leones del Caracas (Erick Leal) 7:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar 

- Tiburones de La Guaira (por definir) vs Bravos de Margarita (Jorge García) 7:00pm en ele estadio Nueva Esparta 

- Caribes de Anzoátegui (Harol González) vs Tigres de Aragua (Christian Mejías) 7:00pm en el estadio José Pérez Colmenares.

Miércoles 29 de Octubre de 2025
