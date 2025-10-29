Vea todas las normativas a cumplir para ingresar este miércoles al Magallanes-Caracas en el Monumental

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes visitan este miércoles, 29 de octubre, a los Leones del Caracas, para medirse por primera vez en esta temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y en pro de mantener el buen comportamiento en un duelo que evidentemente será un espectáculo, la organización capitalina emitió un comunicado explicando las normativas de ingreso al estadio Monumental Simón Bolívar.

Cómo en los años previos, los encargados de este recinto luchan por prevenir eventos extra deportivos que puedan opacar el show verdadero, que es lo que pasa dentro del terreno de juego y ante la masa de aficionados que se avizora en esta jornada, se compartió una lista que supera las 10 directrices.

Normativas para ingresar al Magallanes-Caracas en el estadio Monumental:

Queda prohibido el ingreso de niños menores a dos años de edad

Niño mayor a dos años de edad debe ingresar con su boleto

Prohibido el ingreso al estadio con bebidas alcohólicas, vasos y botellas de vidrios o plastico vacías o con cualquier contenido, coolers, cavas y sillas.

Prohibido el ingreso de alimentos y snacks

No sé permitirá el acceso a público en general, personal uniformado, civil o militar con armas de fuego armas blancas, objetos punzo penetrantes o cualquier otro objeto que el personal de seguridad considere de peligro

No sé permitirá el acceso de personas en estado de embriagues o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas tóxicas o estupefacientes

Prohibido el ingreso de fuegos artificiales, aerosoles o sustancias inflamables

Prohibido el ingreso de paraguas o sombrillas

Prohibido el ingreso de cascos

Prohibido el ingreso de cargadores portátiles

Prohibido el ingreso de bolsos y koalas de cualquier tipo

Prohibido fumar dentro del estadio

Prohibido el ingreso de mascotas

Abonado p público general, ingresar al estadio con su tarjeta de abono o ticket adquiridos en nuestros puntos de ventas autorizados

El equipo no se hace responsable ni validará boletos que no sean adquiridos en los puntos de ventas autorizados

La venta de boletos estará sujeta a disponibilidad y condiciones impuestas por el equipo

Es obligatorio la impresión del código QR digital, para su debido ingreso.

La hora de play ball en este encuentro será a las 7:00pm, sin embargo, la entrada será permitida desde las 3:00pm. Ambas novenas viene de ganar en su primer choque de la semana.