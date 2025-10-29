Resultados de la LVBP en la jornada de este martes, 28 de octubre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Durante este martes, 28 de octubre, comenzó la tercera semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y evidentemente, es importante saber cuáles novenas iniciaron esta etapa con el pie derecho. Por lo tanto, te mostraremos a continuación, como quedaron los resultados en esta jornada.

Cómo dato curioso, el único compromiso que superó las 10 anotaciones entre ambas novenas, fue el de Tigres de Aragua ante Leones del Caracas. De resto, ninguno pasó las seis rayitas anotadas entre ambos.

Resultados de la LVBP en este martes:

Por segundo enfrentamiento consecutivo, el pitcheo de las Águilas del Zulia frenó a la ofensiva de los Cardenales de Lara, para superarlos 3 carreras por 1 en el Luis Aparicio El Grande.

Cardenales de Lara 1-3 Águilas del Zulia

En el segundo choque de la noche, los Navegantes del Magallanes quieren enracharse, tras vencer por la mínima a los Caribes de Anzoátegui 2 carreras por 1, gracias a otra gran actuación de su cuerpo de pitcheo.

Caribes de Anzoátegui 1-2 Navegantes del Magallanes

Mientras que los Leones del Caracas doblegaron en el primer choque de felinos en la campaña a los Tigres de Aragua con pizarra final de 7 carreras por 5 en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Tigres de Aragua 5-7 Leones del Caracas

En el último enfrentamiento de la jornada, los Bravos de Margarita le ganaron con comodidad 5 carreras por 1 a los Tiburones de La Guaira, en el primero de una mini serie de dos choques en Margarita.