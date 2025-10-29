¿Destino a la Vinotinto? Rafael Dudamel se queda sin equipo tras renunciar al Deportivo Pereira

Suscríbete a nuestros canales

La última hora del mundo del fútbol dejó una noticia impactante en el balompié colombiano, que tiene como protagonista al venezolano Rafael Dudamel, de quien se informa presentó su renuncia al Deportivo Pereira.

En la prensa colombiana, distintos periodistas como Pipe Sierra y Mariano Olsen, ya dan por cierta la noticia y se detalla que el motivo de la decisión estaría atado a toda la vorágine en la institución por algunos impagos a futbolistas.

"Rafael Dudamel presentó su renuncia al #Pereira por justa causa, al cumplirse el plazo solicitado, tras haber intimado legalmente", escribió Sierra en su cuenta en la red social X (antes Twitter), esgrimiendo que este desenlace estaba dentro de lo acordado en su llegada al club este 2025.

Junto al estratega venezolano también habrían renunciado dos jugadores de la plantilla, Yuber Quiñónez y Samy Merheg, también relacionado a impagos.

¿Rafael Dudamel pensara en la Vinotinto como próximo destino?

Esta decisión llega en un momento en el que la selección de Venezuela se encuentra sin entrenador oficial, desde la salida de Fernando 'Bocha' Batista, tras no lograr el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Dudamel ha sido uno de los nombres relacionados con el combinado nacional y estaría dentro de las preferencias en parte de la afición, que ya conoce una primera etapa del técnico al mando de la Vinotinto entre abrir de 2016 hasta enero de 2020, cosechando dos clasificaciones a cuartos de final de Copa América y un subcampeonato con el equipo sub-20 en 2017.

Eso sí, para el entrenador seguramente no falten ofertas en el fútbol colombiano, en el que goza de gran prestigio, después de sumar un palmarés con dos títulos, el primero con el Deportivo Cali (2020) y el segundo con el Atlético Bucaramanga (2024), a quien los llevó a su primera estrella en su historia.

Finalmente, habrá que esperar los próximos pasos de Rafael Dudamel y si esto abre de una vez por todas las puertas en la Vinotinto, en la que es uno de los recordados juntos a entrenadores como Richard Páez y César Farías.