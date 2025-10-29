La Vinotinto consiguió su primera victoria en la Liga de Naciones (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Femenina logró un vital y sufrido triunfo en la segunda jornada de la Conmebol Liga de Naciones, superando a su similar de Paraguay con un marcador de 2-1.

La escuadra nacional llegaba a este compromiso con la presión de sumar de a tres. En la jornada inaugural, a pesar de dominar las acciones y mostrar un buen manejo del balón ante Chile, la falta de efectividad en el ataque impidió capitalizar las oportunidades, dejando como saldo un empate 0-0.

Este resultado, aunque no negativo, dejó la sensación de haber perdido dos puntos importantes.

Primer triunfo en la Liga de Naciones

Las dirigidas por Ricardo Belli encararon el encuentro ante Paraguay con la clara intención de dominar desde la posesión y encontrar la contundencia que les fue esquiva en el debut.

El primer tanto fue obra de Rainderlin Carrasco, quien aprovechó una asistencia perfecta de cabeza de la mediocampista del Atlético de Madrid, Gabriela García, mandando el balón al fondo de la red.

Lamentablemente para Venezuela, la ventaja no duró hasta el descanso. Lice Chamorro logró empatar el marcador en la parte final del primer tiempo, llevando el encuentro a la paridad antes de irse a vestuarios.

Resistencia y gol de oro

La segunda mitad vio a una selección paraguaya que salió mejor plantada, buscando tomar la delantera. Sin embargo, la Vinotinto Femenina no se rindió y mostró su carácter en los momentos cruciales.

El tanto decisivo llegó a balón parado. Un tiro de esquina perfectamente ejecutado por Deyna Castellanos, permitió que Gabriela García se elevará con determinación en el área para conectar un cabezazo imparable que puso el 2-1 final.

Venezuela escala en la tabla

Con esta importante victoria Venezuela escala al tercer lugar de la tabla de posiciones, sumando un total de cuatro puntos de seis posibles. Por su parte, la selección de Paraguay sigue en la parte baja de la clasificación, aún sin unidades.

La Vinotinto Femenina culmina así esta doble fecha FIFA con buenas sensaciones y la convicción de que tienen el potencial para competir en el torneo, siempre y cuando logren mantener la concentración y la efectividad en las próximas jornadas.