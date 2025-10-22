Rafael Dudamel estalla en rueda de prensa contra un periodista colombiano

Suscríbete a nuestros canales

Rafael Dudamel continúa dando mucho de qué hablar durante su estancia en la liga colombiana. Y es que su carácter y personalidad han chocado en múltiples ocasiones con varios periodistas, quienes suelen cuestionarle el rendimiento del equipo jornada tras jornada.

Para esta ocasión, el entrenador venezolano y su Deportivo Pereira quedaron eliminados de la Copa Colombia en los cuartos de final. Si bien ganaron por 1 a 0 a Envigado en el partido de vuelta (global de 2 a 2), el desenlace fue muy distinto en la tanda de penales tras caer por 2 a 1.

Dudamel se hace respetar

Durante la posterior rueda de prensa, un periodista le cuestionó a Rafael Dudamel que el equipo no mostró jerarquía en los 90 minutos, y que no se vio que se prepararon para los penales, ya que el arquero rival, de 19 años, atajó tres ejecuciones.

Ante esto, el venezolano arremetió contra el periodista diciéndole que no lo vio en la rueda de prensa del último triunfo en casa del Deportivo Pereira, lo que ocasionó un intercambio de palabras.

"No me interrumpas porque yo no te interrumpí. A mi me gusta la valentía, no la cobardía. No tengo tiempo para discutir contigo", dijo Dudamel.

Luego añadió: "Nuestro arquero también atajó dos penales. Hoy la virtud fue del arquero. Entrar a desmeritar el trabajo del arquero del otro equipo sería absurdo. Hoy, lamentablemente, los penales nos costaron la posibilidad de clasificar".