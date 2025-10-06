Él es Aldo de Nigris, el ganador de “La Casa de los Famosos México 2025”

Suscríbete a nuestros canales

Desde Monterrey hasta cada rincón de México, pocas sorpresas han sido tan gozosas como la victoria de Aldo de Nigris en “La Casa de los Famosos México 2025” la noche del 5 de octubre.

En una final cargada de emociones, el joven influencer y exfutbolista se alzó con el triunfo tras obtener más de 19 millones de votos. Pero no todo fue brillo, pues, entre lágrimas, promesas y posibles revelaciones, su coronación dejó chispa, polémica y esperanza.

El triunfo de Aldo de Nigris

La noche del domingo fue un torbellino de adrenalina televisiva. Galilea Montijo subió al escenario con total elegancia para anunciar lo que la mayoría esperaba: Aldo de Nigris es el ganador de la tercera temporada.

Al escuchar su nombre, Aldo se quedó paralizado. Gritos, saltos, abrazos y una cascada de emociones lo envolvió. “No pensé que iba a ganar”, confesó entre sollozos, mientras la ovación del público lo sacudía.

Las cámaras captaron ese instante impagable cuando el influencer convertido en campeón rompió en llanto, abrazó a Dalílah Polanco (su rival en la final) y dejó claro que aquel nombre que hacía eco en redes tenía ahora un peso real.

El apoyo total que recibió el apuesto mexicano se resumió en 19.139.698 votos otorgándole 4 millones de pesos que era el premio final. No obstante, Aldo no recibirá todo el dinero, ya que, como cualquier premio en México, el SAT retiene una parte y terminaría gozando de unos 2.6 millones.

Más allá del valor monetario, el campeón sorprendió al revelar que, parte del premio será para comprarle una casa a su madre, además de que planteó compartir el triunfo con Abelito, su gran aliado dentro de la casa. “Quiero compartir parte del premio con Abelito… me ayudó mucho aquí”, expresó ante Galilea.

Del balón al reality: el ascenso de Aldo Tamez de Nigris

Detrás del rostro carismático y las bromas ingeniosas hay una historia menos glamorosa. Aldo nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, en el seno de la familia de los De Nigris, cuyo apellido resuena con prestigio deportivo y mediático.

Tuvo un pasado futbolístico: jugó en categorías juveniles de los Rayados, incluso en Segunda División, pero se retiró de los sueños de gloria deportiva a los 19 años, antes de debutar formalmente en la Primera División.

Tras ese giro, El joven apostó por redes sociales, el fitness, el estilo de vida y el mundo del contenido digital. Participó en realities como “Guerreros” y “Exatlón Estados Unidos”, siempre buscando consolidar su propia identidad ante una familia con historias grandes.

Su tío Poncho de Nigris (conductor y figura pública) ha sido una presencia constante, y tras la victoria, Poncho organizó una reunión pública en Monterrey con pantalla gigante, para que familia y seguidores celebraran juntos.