Drake Bell estaría pensando en demandar “La Casa de los Famosos México”

Lo que inició como una confesión ligera en el reality “La Casa de los Famosos México 3” se convirtió en un drama mediático tras las recientes declaraciones que involucran al actor estadounidense, Drake Bell.

Todo comenzó cuando la actriz mexicana, Mariana Botas, sorprendió al contar que vivió una noche romántica con el también cantante, lo que ahora podría derivar en acciones legales por parte del artista.

Drake Bell molesto con Mariana Botas

La confesión en el reality, transmitido por Televisa, narraba un fugaz beso en un antro de la Ciudad de México, con luces tenues, música, y hasta una solicitud de “perlas negras”, elementos que parecían de película.

“Me traía agarrada de la mano y que ‘pónganme la canción para bailar con ella’ y ‘¿Qué quieres? Te pido unas perlas negras’ y yo decía ‘alguien pellízqueme porque esto no está pasando. El mejor día de mi vida”, contó.

Sin embargo, esta anecdótica revelación no fue del agrado de Bell. Según Galilea Montijo, presentadora del programa matutino “Hoy”, el intérprete de “I Know” habría contactado a la producción exigiendo que se eliminaran todos los clips relacionados.

“Los voy a ver en la corte”, fue la advertencia del famoso actor si no accedían a su petición, tal como lo narró la animadora principal del mencionado reality show.

Según reportes de otros medios de comunicación, Drake estaría considerando medidas legales si los videos no son retirados, lo que acentúa la tensión entre la celebridad, la producción televisiva y los derechos de imagen.

Mala reacción de Drake

Montijo también resaltó la actitud del famoso ante la prensa cuando lo abordaron sobre el tema con Botas. “Muy enojado, pero ya frente a las cámaras ‘no me acuerdo’. Qué raro, es muy lindo él, no sé por qué estaba enojado”, puntualizó la conductora.

En cuanto al beso, el actor no confirmó ni desmintió lo dicho por la azteca: “Es una amiga mía… un romántico beso en una noche en el antro, fue muy romántico, la luz fue como así, la mire y muy lento, así como una película… No me acuerdo, estaba en un antro, no recuerdo nada”.