Reina de belleza se quitó la vida a los 26 años: Fue encontrada en su apartamento

Se ha confirmado la muerte de la modelo y exparticipante de Miss Universo Jamaica 2023, Tyra Spaulding, a los 26 años. La belleza de piel morena, fue encontrada muerta en su apartamento el 23 de septiembre y las autoridades en las primeras declaraciones han revelado que podría tratarse de un presunto suicidio.

Una reina icónica

La organización de Miss Universo Jamaica confirmó la dolorosa muerte con un video de la participación de Tyra en el certamen nacional, junto a un desgarrador mensaje de despedida. El clip muestra la fuerza, actitud y clase que tenía la joven en el escenario.

“Nuestros corazones están pesados mientras lloramos la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Ella era un alma radiante y un ser humano increíble. Su luz, gracia, belleza y espíritu amable tocaron cada vida que encontró, dejando recuerdos que nunca desaparecerán”, escribieron.

Problemas de salud mental

Medios jamaiquinos han informado que la belleza había mencionado en redes sociales los problemas de salud mental que estaba atravesando, con videos muy emotivos de su vida.

Afirman que en agosto Tyra tomó la decisión de renunciar a su trabajo ya que según había sido parte de los problemas de salud que presentaba.

Días más tarde había escrito un mensaje fuerte de la lucha diaria que presentaba con la salud mental, al punto de tener en repetidas ocasiones pensamientos suicidas, sintiéndose abrumada por las presiones y desafíos personales, de los cuales no habló.