Muere hombre tras montar nueva montaña rusa en Universal Orlando

El miércoles 17 de septiembre, un hombre murió tras quedar inconsciente al terminar el recorrido en la montaña rusa Stardust Racers en Universal Epic Universe, en Orlando, Florida. Las autoridades informaron que el hecho ocurrió en horas de la tarde y aunque fue trasladado a un hospital cercano, fue declarado muerto poco tiempo después.

Hasta el momento, no han proporcionado detalles sobre la identidad del fallecido. También, se desconoce mayor información sobre el incidente.

Sin embargo, iniciaron las investigaciones para determinar las causas y tomar las medidas preventivas al respecto. Mientras tanto la atracción ha sido cerrada de forma preventiva y otras áreas están funcionando bajo estrictos protocolos de seguridad.

Pronunciamiento de Universal

Universal Orlando Resorts se pronunció sobre el hecho que conmocionó al mundo y al país norteamericano. De igual modo, expresaron sus condolencias a los familiares de la víctima.

“Estamos devastados por este trágico suceso y enviamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped. Estamos cooperando plenamente con el Condado de Orange y la investigación en curso”, señalaron.

El impacto del incidente

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange ha confirmado que las investigaciones continúan para conocer el estado de salud previo del visitante, el historial técnico de la atracción y la seguridad de los sistemas, así como las medidas de protección.

Por último, serán analizadas diferentes evidencias que contemplan videos, análisis forense, entrevista a testigos y trabajadores del parque temático.