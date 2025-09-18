Estados Unidos: Tiroteo en Pensilvania deja varios muertos y heridos

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este miércoles 17 de septiembre, al menos cinco policías resultaron heridos de bala en un tiroteo ocurrido en el sur de Pensilvania, Estados Unidos. Según fuentes del medio estadounidense NBC, el tirador supuestamente se quitó la vida tras el hecho.

"Puedo confirmar que hoy han recibido disparos cinco agentes de las fuerzas del orden, tres de ellos recibieron disparos fatales. Dos de ellos han sido trasladados aquí, al WellSpan de York. En estos momentos se encuentran en estado crítico, pero estable", dijo el coronel Chris Paris, jefe de la policía estatal de Pensilvania.

Tiroteo en Pensilvania: Cinco Policías Baleados

El incidente tuvo lugar en la zona de North Codorus, en el condado de York, cuando los agentes se encontraban cumpliendo una orden judicial, de acuerdo con la cadena NBC.

Detalles del Incidente y Reacción de las Autoridades

Tres agentes del Departamento de Policía Regional del Norte de York se encuentran en estado grave, mientras que otro oficial del mismo departamento está en condición crítica. Un agente del Departamento del Alguacil del Condado de York también resultó herido.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, se dirigió al lugar de los hechos y calificó el hecho como un día "trágico y devastador", y transmitió condolencias a las familias de los tres agentes fallecidos, mientras que el vicegobernador Austin Davis instó a las personas a mantenerse alejadas de la zona.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) acudieron a la escena para colaborar con la investigación.

El consulado de México en Philadelphia publicó en redes un comunicado en el que afirma que monitorea el incidente ocurrido esta tarde en North Codorus Township. "Se recomienda a la comunidad mexicana a seguir indicaciones oficiales", indicaron las autoridades mexicanas.