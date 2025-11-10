¡Back to Back! Via Sistina se adjudicó el Champions Stakes en la jornada final del Carnival Cup 2025

Suscríbete a nuestros canales

Hace tres semanas la excepcional Via Sistina, había conseguido por segundo año consecutivo el Cox Plate (Gr1) carrera que antecede a la mejor prueba de Australia, la Melbourne Cup (Gr1), y ahora la combinación campeona Chris Waller y James McDonald alcanzó un hito el sábado en Flemington, tras llevarse el Champions Stakes (Gr1) con el actual Caballo de Carreras Australiano del Año. El Champions Stakes (Gr1) cerró la jornada final del Carnival Cup 2025, que se disputa en el hipódromo de Flemington, Australia.

Flemington: Via Sistina logra doblete en el Champions Stakes

Via Sistina, de origen irlandés (Fastnet Rock en Nigh, por Galileo), es la mejor yegua de carreras de Australia y la mejor de todos los tiempos para su difunto padre, Fastnet Rock, y demostró exactamente por qué es tan especial en Flemington el sábado, al superar una pista pesada y condiciones difíciles para ganar el Grupo I VRC Champions Stakes de 3 millones de dólares por segundo año consecutivo.

El año pasado hizo el doblete Cox Plate/Champions Stakes y la yegua siempre verde repitió el logro para deleite de los aficionados a las carreras, que habían desafiado las condiciones árticas. Entrenada por Chris Waller y montada por James McDonald, Via Sistina lo hizo parecer fácil, acomodándose en el grupo y entrando en la carrera a su propio ritmo.

A lo largo de la famosa recta de Flemington, Via Sistina continuó aumentando el ritmo y ganando impulso antes de distanciarse de sus rivales para ganar por casi tres cuerpos sobre el progresivo Zambardo.

Via Sistina tiene un récord general de 16 victorias (12 en pruebas de Gr1) en 29 salidas, con premios que superan los 19,4 millones de dólares, y es la mejor de dos ganadoras de Nigh, una media hermana no corredora de Galileo del velocista Kingsgate Native, ganador de dos carreras de Grupo I.

Es la mejor de todos los tiempos de su padre, Fastnet Rock, quien falleció este año en Coolmore, Australia, y su lugar en la lista lo ha ocupado su prometedor hijo joven, Acrobat. Esta prueba se corrió en 2.000 metros en pista de grama, con registro de 126.4.