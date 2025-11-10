Dupla venezolana gana Stakes valorado por $150.000 en New York

Suscríbete a nuestros canales

Durante la jornada de este domingo en la semana del opening day en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, se disputaron nueve carreras que incluyeron el Awad Stakes con un valor de $150.000 en distancia de 1.200 metros, en la cual la yunta venezolana de Samuel Marín y José Francisco D’Angelo se alzó con la victoria por intermedio del potro de dos años Throckmorton, del Gold Square LLC.

Aqueduct: Marín y D’Angelo se combinaron para la victoria

Este domingo en el hipódromo de Aqueduct, New York, se disputaron nueve carreras, entre ellas el Awad Stakes de $150.000 en distancia de 1.200 metros en pista de grama, exclusiva para machos juveniles de dos años. Throckmorton, de Gold Square, tuvo un exitoso debut en carreras de stakes al ganar de punta a punta esta carrera de velocidad con la monta del jinete venezolano Samuel Marín.

El entrenador José Francisco D’Angelo, hijo de Caracaro, llega a este compromiso luego de una victoria similar en sprint en Gulfstream Park, en septiembre. Ahora probado por primera vez en pista de grama, responde para su segundo triunfo en cuatro salidas.

Guiado por Samuel Marín, Throckmorton tomó el control de inmediato desde la partida ante un grupo de solo cuatro ejemplares. Marín controló las acciones con splits de 23,1 y 45,4; en la recta de enfrente y al entrar al derecho, Marín exigió a su cabalgadura para desprenderse en la recta final y conseguir la victoria por margen no menor de un cuerpo en crono de 68.4.

Throckmorton es un hijo de la yegua Whatarocket, que mejoró su récord de dos victorias en cuatro salidas. En la taquilla dejó un pago de $4,24 a ganador.