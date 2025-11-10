¡Histórico! Jinete venezolano gana el mismo stakes en New York que su padre

Suscríbete a nuestros canales

El meeting Fall de Aqueduct, New York, comenzó la semana anterior con una cartelera de cuatro jornadas en las cuales se disputaron varias carreras de stakes que incluyeron carreras de grado. Una de esas competencias fue el Tempted S., valorado por $150,000, disputado en el opening day en el circuito ubicado en el condado de Ozone Park, en la cual el ejemplar Shilling ganó con autoridad y al reverendo galope, con la monta del jinete venezolano Christopher Elliott Bracho.

Aqueduct: Christopher Elliott iguala a padre con victoria en este mismo evento

En la jornada del jueves en el opening day del meeting de otoño de Aqueduct, New York, se disputaron nueve carreras que incluyeron el Tempted Stakes por un valor de $150,000 en distancia de una milla exclusiva para potras de dos años. Shilling, con la monta del jinete venezolano Christopher Elliott, consiguió una victoria con autoridad para el entrenador Kenneth McPeek.

La segunda carrera de la cartelera jupitiana permitió que el jinete, hijo de la leyenda Derby Winner Steward Elliott, lograra el triunfo, convirtiéndolo así en el primer padre e hijo en llegar a este logro en dicha prueba. En el año 2004, Steward lo hizo sobre el ejemplar Summer Raven.

Shilling, de Fern Circle Stables, tomó el control desde el principio y no miró atrás con una victoria autoritaria en la carrera Listed Tempted del jueves, eclipsando el reloj en 98.2 para la distancia clásica en pista de arena, luego de emplear fraccionales de 23 y 47,1, con el mando de su piloto, la favorita de la prueba Secane, que se cansó de perseguir tras entrar al derecho, y Shilling marcó un split de 72,1 para sacar una ventaja determinante de cuatro largos a la meta.

Ahora, la hija de Global Campaign y la yegua Pounds To Pennies por Exchange Rate tiene un récord de dos victorias en tres salidas, con una producción de $134,350. Según las conexiones de la ganadora, su próximo objetivo podría ser el Demoiselle (G2) en 1.800 metros con una bolsa de $250,000 que ofrece puntos de clasificación para el Kentucky Oaks 10-5-3-2-1 el 6 de diciembre en este mismo óvalo.